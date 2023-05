Me refiero a la visita que efectuó a nuestra Comunidad a finales del pasado verano. Venía como la gran lideresa que es con toda la parafernalia que desplegó el PPCV para tal acontecimiento incluidos toda clase de medios de información social. Nuestros cielos adquirieron un brillo especial, los termómetros subieron hasta alcanzar alturas nunca vistas, el entusiasmo estaba justificado venía ha traernos una buena nueva, un mensaje nuevo, esperanzador, ni más ni menos que del socialismo se puede salir.

Su ignorancia me dejó perplejo, como si no lo supiesemos, al parecer ignora que nuestra Comunidad Valenciana fue gobernada durante algunos años por un Presidente llamado Joan Lerma,socialista, elegido por la mayoría de los valencianos y fue sustituido por uno del PP por que los electores así lo quisieron, nada nuevo, ya lo sabíamos, lo que no nos dijo es para ir ¿a dónde?. Porque el socialista fue sustituido por el Sr. Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm por obra y gracia de una tránsfuga (generosamente recompensada) del PSOE que cambió su voto, Eduardo ocupó la alcaldía que no ganó, así comenzó su carrera de "estar en política para forrarse", son sus palabras.

Nuestra Comunidad pasó de una gestión honesta ha ser noticia durante más de veinte años por las continuas noticias de corrupción protagonizada por los políticos/as del Partido Popular, un auténtico y bochornoso saqueo de las arcas públicas, el Sr Zaplana y otros todavía están pendientes de juicio. Este diario, INFORMACIÓN, ha seguido el tema muy correctamente.

Así que: ¿para ir a dónde? Prefiero los honestos conocidos a los otros por conocer