Soy uno de los abogados del Turno de oficio que participó en la concentración del 27 de abril en Madrid en defensa de la dignidad de los abogados del Turno de Oficio. Desgraciadamente nuestra dignidad y nuestro trabajo se han visto atacados tanto por la Administración como por la abogacía institucional.

La Concentración de Madrid, con compañer@s de toda España fue un éxito en la medida que se logró reunir para un mismo fin a asociaciones y a abogados y abogadas individuales. Ese fin es reclamar nuestros derechos y la dignidad de nuestro trabajo. En la primera crisis económica, a principio de la década pasada el baremo de retribución del turno de oficio sufrió una devaluación de un 60 %, se dejaron de baremar multitud de actuaciones realizadas por los abogados y se nos puso la excusa de la crisis económica. Más de 10 años después, los baremos suben con mucha lentitud y ni por asomo hemos recuperado los niveles anteriores a aquella devaluación. Tanto desde la Administración como desde la abogacía institucional nos quieren vender los avances en retribución alcanzados en los últimos años, como he dicho, claramente insuficientes ( aún les tenemos que dar las gracias por las migajas ).

Pero no sólo se reclama en este movimiento la actualización de los baremos conforme al IPC, sino también el pago de TODAS las actuaciones que lleven a cabo los abogados del turno de oficio, pues hay muchas, como por ejemplo las ejecuciones penales, las comparecencias de medidas en procedimiento del menor que no están baremadas y por lo tanto no se retribuyen pese a que el trabajo se ha realizado. Se pide la derogación del artículo 30 de la Ley de justicia Gratuita: actualmente si al solicitante de la asistencia jurídica gratuita no se le concede ésta, el abogado no cobrará ninguna actuación realizada. Solicitamos que la Administración retribuya al abogado y luego reclame ese pago al solicitante que ha visto rechazada su solicitud.

Como veis, son muchas cosas. Echamos de menos en la concentración representantes de los Colegios de Abogados y del Consejo General de la Abogacía, no basta sólo con apoyar la protesta, el decano podría haberse subido al autobús (que gentilmente pago el colegio) para acompañarnos en nuestras reivindicaciones.

Los abogados de a pie seguiremos peleando bajo uno de los lemas de la concentración “No somos esclavos, somos abogados”