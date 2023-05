Un tema que ha suscitado controversia la gestación subrogada de una actriz española, unos a favor otros en contra, lo que me hace comentar los siguiente: Dicha gestación subrogada es llamada también gestación para otro, madres portadoras y vientre de alquiler, que tiene prohibiciones y permisividades .Prohibida esta fecundación para otro, en Francia,Alemania,Austria,Suiza,España,Italia,Irlanda,Polonia,Finlandia, Bulgaria, Hungría, Suecia y Noruega, pero parece ser que por una fuerte presión social, se quiere establecer nueva legislación. En Bélgica, Países Bajos y Dinamarca toleran la gestación subrogada, siempre y cuando no haya ninguna remuneración. Los veo algo ingenuos. Está autorizada la gestación subrogada sin condiciones en el Reino Unido, Grecia, Israel, Rusia, India, China, en algunos estados americanos y en la mayor parte de los países del este de Europa. En favor de la gestación subrogada se argumenta, un progreso social para la familia, que es un gesto altruista y generoso que soluciona inesperadamente un cariñoso deseo de tener un hijo. Argumentos en contra, la filósofa Sylviane Agacinski habla del mercadeo del cuerpo femenino; otro argumento en contra, es que puede llegar a ser considerada la gestación subrogada como una nueva explotación de los pobres por los ricos, diciendo autores diversos, que es un nuevo esclavismo de la mujer, y como opina Elizabeth Montfort; otros opinan en contra diciendo que se hace del nasciturus objeto de una indemnización, por ser este objeto de un contrato, que va contra la declaración de los derechos del hombre, o sea un mercadeo humano, que se resentirá al abandonar al niño en otra familia y por haber sido tratado como un objeto. Problemas jurídicos, arrepentimiento de la madre portadora, problemas médicos, nacimientos frustrados por enfermedades o muerte del niño, etc. Forman en la actualidad una problemática, que la jurisprudencia actuará y dictaminará, según el país y la ley en vigor y en ese momento.