Me asombra como al Ayuntamiento de Elche le cuesta tanto hacer reparaciones en mobiliario urbano y jardines, y como en cambio le gusta tanto destruir y hacer de nuevo. Será por la proximidad de las elecciones? Desde hace mas de 2 meses he enviado varios escritos a varios departamentos del ayuntamiento denunciando el estado de un trozo del muro del parque sito en el cruce de las calles Baltasar Tristany con Dr. Sapena y Antonio Machado, muy cerca de la plaza de Crevillente. Era poco mas de 1 metro averiado y con un poco de cemento y en dos o tres horas se habria solucionado. Jamás me han contestado a mis escritos y ahora veo con sorpresa que han derruido todo el muro circundante y van a construir uno nuevo. Este parque como otros muchos solo tenía aparte de lo que yo denunciaba mucha suciedad; mucha falta de limpieza, mucho abandono, pero en cambio se ha derruido y se va a hacer uno nuevo. Es mas barato esto que reparar? El nuevo parque lo cuidarán?Cuando a usted se le pincha una rueda la repara o cambia a un coche nuevo? El ayuntamiento tiene muchas cosas en las que emplear el dinero en vez de dedicarlo a destruir para construir, en vez de invertir en reparar. Sea del signo político que sea, el ayuntamiento que actúe asi no merece el voto de sus ciudadanos. Las elecciones les ponen las pilas pero no saben gestionarse.