A punto de terminar la "precampaña electoral" que estamos sufriendo y escuchando a los políticos municipales y a muchos ciudadanos no acabo de aclararme . Da la sensación de que la cita que tenemos con las urnas el día 28 de mayo es para elegir al presidente del gobierno y no al alcalde de nuestra ciudad ni al presidente de nuestra comunidad.

Escucho hablar de la ley del si es si , de la de vivienda, que si Doñana , que si la reforma laboral , etc, etc , unos a favor, otros en contra, sin termino medio, quedando en un segundo plano y soy benévolo afirmando esto , los problemas de nuestra ciudad.

Espero aclararme antes del día 28 e ir a votar valorando la gestión que se ha hecho en Alicante por parte del equipo de gobierno, es decir si estoy satisfecho o no lo estoy, No si estoy o no estoy de acuerdo con la reforma laboral.

!Y no ha empezado la campaña electoral !

En fin en elecciones ya se sabe.