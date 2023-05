Me acuerdo de Dante Aligieri, y observo en la sociedad lo que me parecen círculos concéntricos. Camino por una gran hospital, lleno de personas, unos esperan ser recibidos por sus médicos de vigilancia, otros esperan pacientemente que les hagan un análisis. A otros les están haciendo pruebas; salgo de este círculo y entro en otro, unos grandes almacenes, mucha gente mirando, comprando, refrescándose, subo por escaleras automáticas que me llevan en última instancia a una gran barra en que toman alimentos mucha gente, bajo y hoy tienen el periódico INFORMACIÓN y lo compro; Salgo de este otro círculo y escucho cánticos, estoy entrando en la gran catedral de la ciudad, mucha gente rezando, cantando aleluyas y pidiendo preces por sus allegados y por los que se fueron ;como en la Divina Comedia de Dante, aquí los círculos no son, aunque se parecen en algunos momentos, al cielo, purgatorio, infierno, aunque se puede salir en estos círculos citados y entrar en otros; Hay otro círculo que me adentro, es un campo santo, veo llorar a mucha gente, un sacerdote reza por los difuntos, calma a las gentes, expresa esperanza, anima a los vivos y les da la paz, para que sigan hasta que les toque la eternidad. Siento como si hubiera soñado pero es real.