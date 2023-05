Sr. alcalde, acudo varios años a la Feria del Libro de Alicante y, me sorprende ver escasa animación de personas, parece que a la misma le falta algo que sacuda su encanto impreciso, la ubicación es suficiente y amplia como para que visitantes y vendedores desde las casetas, liberen su sonrisa y se abandonen sin prisa, a la deriva, de caseta en caseta en busca de su libro preferido. Pero no, esa mirada arrobada no se puede mostrar, los escasos visitantes, mientras he permanecido en esta Feria, se han allegado sin ese tumulto de emoción que se produce cuando se acercan hasta las casetas junto a otros compradores que también intentan ver o comprar el libro que les gusta. Pero hemos estado como en familia.

Sr. Barcala, sin duda, cuando hablamos de la Feria del Libro, ésta es una efeméride que se reconoce por toda España, y su entidad es suficiente reclamo, pero en Alicante parece que le faltan algunas vueltas y, sobremanera, difusión. No me creo que su concejal del ramo no vea esta lamentable situación, una Feria sin visitantes suficientes, no es más que veinte casetas de venta de libros. Es deber del Ayuntamiento, siquiera, proveer a esta anual efeméride con más migajas de cariño y comprensión, amén de no dejar en manos externas la organización de esta Feria que, seguro, con mayor difusión y respeto, llamando a la animación y asistencia de los alicantinos, nuestros conciudadanos responderán en mayor número. La Feria del Libro de Alicante no puede ofrecer pobre mirada siendo cultura relevante. Quedarse varados, es como bajar a los infiernos. Tomen más y mejores medidas para realzar esta Feria, y cuiden mejor a todos esos libreros y autores que permanecen en sus casetas. El librero en esta Feria, es parte imprescindible. Cuiden más la Feria del Libro de Alicante.