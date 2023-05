Hace unos días leí que las empresas españolas, contagiadas por las nuevas políticas empresariales norteamericanas, están incorporando una nueva figura laboral que se encarga de velar por la felicidad de la plantilla, el llamado Chief Happiness Officer (que vendría a ser una especie de «responsable de la felicidad de la oficina»). Vamos lo que conocemos por “el rey o la reina de todas las fiestas”. ¿Qué tu compañero el trepa cumple años? Pues premio, se le monta una fiesta.

Está muy bien que las empresas den más importancia a la felicidad de sus empleados y que intenten aportar herramientas para mejorar la calidad y las relaciones laborales. Pero, ¿no deberían empezar por mejorar los sueldos? ¿no sería más conveniente desarrollar medidas empresariales de conciliación reales, efectivas e igualitarias? ¿no creen ustedes que una buena estrategia para enriquecer las relaciones entre el personal y la empresa sería el pagar las horas extras que se hacen y que en muchos casos, no se remuneran debidamente?

No me malinterpreten: estoy a favor de que por fin haya una figura que empiece a preocuparse por la felicidad de los empleados pero su existencia no es tan prioritaria. Un 47,8% de la población española no puede llegar a fin de mes y las conocidas “colas del hambre” cada día son más numerosas. Mejor celebrar el cumpleaños con los tuyos que con el que te va a despedir dentro de un par de días o con algunos compañeros que ni te saludan cuando te ven.