No me gusta hablar de este prelado de la iglesia católica, pero qué quieren que les diga, en cuanto dice las cosas que dice, pienso que el poder y la estupidez cuando se juntan son peligrosos. ¿No sería lo suyo que un obispo se dedicara a sus menesteres pastorales en vez de meterse a opinar sobre política, y menos ahora que estamos en campaña electoral? Pero el obispo Munilla tenía que decir, qué pondría en lugar del Ministerio de Igualdad. Lo expresaba con ironía afirmando que suprimiría la cartera de Irene Montero por un Ministerio de la Buena Muerte y de Educación en Virtudes, después de usar una cita del violador Bill Cosby.

¿Le faltan al prelado de Orihuela-Alicante argumentos bíblicos?, y para decir lo que quiere, no duda utilizar la cita de un violador confeso, para expresar qué es el éxito o el fracaso: No sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. Más allá de la frase, se desprende es que el señor obispo, confeso detractor de la ideología de género, se vale de ella para zaherir al ministerio. ¿Acaso pretendía el señor obispo que la cita de un violador predicase con el ejemplo? Un depredador de mujeres no es ejemplo de nada útil para nuestra sociedad.

No llamo estúpido al prelado, faltaría más, pero debiera tener cuidado con lo que dice, pues es un alto cargo de la iglesia católica, y utiliza redes sociales con miles de seguidores. No le gusta el Ministerio de igualdad, vale, pero sus posturas son tan radicales, que en cuanto las suelta, sus palabras ganan impulso y generan cuanto menos, aire de sorpresa. Duele escuchar opiniones de miembros de la iglesia metidos en política, cuando les toca predicar el evangelio e intentar la salvación de nuestra alma. Una pena, pero se junta el poder y la estupidez.