No, no son palabras de mi cosecha, las pronuncia el ínclito Feijóo con mirada encantada y entusiasmo contagioso a decir de los buenos resultados obtenidos por su partido en las elecciones municipales y autonómicas. Dice estar satisfecho por el adelanto electoral: Sólo hemos empezado. El sanchismo no ha sido derogado aún. Titulares no muy afortunados, pues debería hacérselo mirar pues focalizar al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez como único enemigo a eliminar del plano político, es fijación. Se alegra por los resultados políticos conseguidos por su partido, y en vez de seguir con el tema, lo redirige al presidente del Gobierno, a quien él y sus voceros han intentado lapidar, destruir desde el principio de legislatura, con rabia y odio, con enconado afán, como si no hubiese un mañana. El enemigo ha dejado de ser el PSOE, convirtiéndose en monstruo a derribar Pedro Sánchez.

El amanecer electoral le ampara, los resultados le acaban de encumbrar, pero sigue pareciéndome cortito de miras, líder del saludo ausente y aire flemático. Se ha hecho un Ayuso copiando a la lideresa del PP en su empeño por matar políticamente a Sánchez. En esas elecciones cabía preguntarse ¿qué opinas de tu alcalde/a? Pero Feijóo quiere ser presidente, pero no puede con Sánchez, no está capacitado para presidente del Gobierno de España. Se siente como presidente, y le gusta el adelanto electoral, pues cree que será fácil derrotar a Sánchez, pero Sánchez no está solo, el PSOE y los socialistas de España, le amparan, le aúpan y empujarán por lo menos a plantear batalla. No se cobra el oso antes de matarlo. Mejor cuanto antes. No merece la pena perder ni un minuto más en una política en la que los españoles ya no creen.

¿Qué política tiene Feijóo? Sánchez ha cuidado al país y a los españoles en la pandemia, en sus problemas energéticos y laborales durante la misma, y ha conseguido que España crezca por encima de otras naciones europeas. España no va mal, pero la cantinela mentirosa del PP sobre Sánchez ha calado en personas que se las han creído. Por eso Feijóo cree que ha empezado un nuevo ciclo, y no es así, no somos un país de tontos que castigamos a quienes lo hacen bien. Se abroga otra manera de hacer política en fondo y formas. Pero ¿cuál es tu camino de gobierno Feijóo? ¿De verdad hemos de olvidar estos cinco años? Respecto a recuperar valores que nos son propios como sociedad ¿qué valores son esos, los de Vox, el populismo de Ayuso y Almeida, o el de las corruptelas? Engañar o enmascarar unas elecciones municipales hablando de Bildu, ETA o del Sursuncorda, no es jugar limpio, no iba de nada de eso, pero te ha funcionado gracias a Ayuso y su discurso trumpista. No quiera Dios que llegues a presidente, eres malo, y sin Abascal y Ayuso no eres nadie. Tu acierto es afirmar que el sanchismo no ha sido derogado.