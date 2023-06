En mi opinión al presidente Sánchez no le importan ni los españoles, ni España. Dice que el resultado de las elecciones autonómicas y municipales le ha sido injusto e inmerecido, pero entre algunos temas, observo que no recuerda los pactos con Podemos y Bildu; No recuerda los indultos a los golpistas independentistas condenados judicialmente por atentar contra España, y sentenciados en el "procés"; Tampoco debe recordar los nefastos resultados de la ley que en principio elogió como progresista, la llamada ley de solo sí es sí, que dejó en libertad a muchos violadores sexuales, y eso que quería defender a la mujer; Tampoco se acuerda de los elogios a los condenados por los Eres de Andalucía Griñán y Chaves. Adelanta las elecciones por su dolido cabreo por la pérdida de poder en plazas importantes, desquitándose metiéndose con PP y Vox. Como siempre no ve la viga en su ojo, no ve por su soberbia sus propios defectos. La fecha puesta para las elecciones del 23 de julio próximo coincidirá con la fuerte canícula, que afecta a niños y personas mayores, al menos por respeto a estas últimas, creo se debería cambiar el horario de las votaciones, que fueran las horas de mayor frescor. Recordemos las tristes muertes, sobre todo de los ancianos por el coronavirus, y que el Gobierno no se apiadó de ellos. Muy graciosa ha sido la opinión del alcalde de Vigo, Abel Caballero ,diciendo que también en verano hubo votaciones en el País Vasco, pero estas del 23J son generales, y conocemos también que al País Vasco no les importa España, solo votan sus intereses particulares y egoístas contra la patria de todos los españoles.