Una cosa que hasta hace poco no sabía era que estaba prohibido hacer ciertos concursos por tu cuenta. Por ejemplo, legalmente no podías hacer un concurso sorteando unas entradas para un concierto. Como yo muchas otras personas no lo sabían, pero esto ha saltado a la palestra por el caso de la Influencer Natalia Osona, a la cual acusan ahora de haber hecho uso ilícitamente de esta técnica.

Como siempre la tecnología nos está barriendo, y vamos un paso por detrás, ¿cuántos no habrán empleado esta y otras técnicas para captar seguidores con prácticas no reguladas? Pero todo esto pasa porque la tecnología va mucho más deprisa que la morosidad burocrática vigente. A ver cuando aprendemos, que la IA se nos viene encima.