Escuchar despectivamente la expresión “el sentimiento de culpa judeocristiana” produce inquietud al sentir cómo se repite una crítica sin sentido.

En ocasiones se habla del sentimiento de culpa que nace de una máxima falaz y mentirosa; la que dice de algo que sucede “post hoc ergo propter hoc”, es decir que se busca la causa en un hecho precedente, como si el simple suceder diacrónico fuese “per se” causa de todo. Y ese sí sería un sentimiento de culpa fallido, que no conduce más que a la desgracia de los sentimientos.

Pero el sentir la culpa es imprescindible para la convivencia humana. Gracias al sentimiento de culpabilidad, cuando es realmente provocado por un actuar que ha traído consigo un mal, trae la experiencia del perdón. Si no hay perdón a cada acto erróneo seguiría otro que acallaría por cualquier modo al sujeto, ya que no a la acción que es inabarcable. Y eso es lo que normalmente denominamos venganza. El perdón es lo que corta la sucesión cuasi infinita de acciones vengativas, que desencadenaría a la humanidad en un vértigo de destrucción y violencia. El perdón es un don tanto para el que lo ejercita como para el que lo goza. Y el perdón no sería posible sin la experiencia de la culpa.

Por ese motivo hablar despectivamente del sentimiento de culpa sin matices me parece un error snob insoportable que debemos denunciar y desterrar.