Primero, distingamos entre las diferentes formas de educación. Educación formal: lo que se estudia en Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universidad. Al final se puede obtener una certificación o un título reconocido. Educación informal: todo lo que se aprende a través de las situaciones cotidianas. Como entablar amistades o hacer la compra. Educación no formal: todo lo que se asimila participando en asociaciones juveniles, las ONG, equipos deportivos, hermandades y cofradías, partidos políticos y otros grupos a los que las personas se unen voluntariamente. La educación no formal se lleva a cabo colaborando juntos en proyectos, debates y actividades creativas o deportivas, en campamentos, albergues y colonias; jugando o yendo de viaje. Estas son algunas características de la educación no formal: la participación voluntaria, su desarrollo generalmente en grupo, con experiencias de la vida real, en la naturaleza o en el colectivo social, mediante el aprendizaje emocional y el físico; basado en valores como la democracia y los derechos humanos; y contribuyendo a comunicar y actuar en torno a los problemas comunitarios y a la participación ciudadana.

Sánchez pide retrasar su comparecencia en la Eurocámara al coincidir con la campaña del 23J Con toda esta introducción, se nota que no puedo evitar que salga mi formación como maestro y como educador en el tiempo libre, retirado ya de las primeras y segundas líneas. Y los avispados lectores y lectoras, habrán deducido que: Con la larga precampaña e intensa campaña anteriores, de las municipales en todas las localidades, y autonómicas donde correspondió hacerlas. Con la jornada electoral del 28 M y sus interesantísimos resultados. Con las alegrías y los cabreos de los políticos ganadores y perdedores. Con los cambios suscitados y los que vendrán. Con los análisis diarios que atizan en los medios muchos y muchas comentaristas y politólogos (palabro moderno que me suena a Hamelín) cada cual que escoja a quien escuchar, ver o leer. Con la convocatoria de elecciones generales para el 23J. Con sus previsiblemente duras precampaña y campaña. Nos estamos dando los mayores, a nuestros años y con nuestros achaques, un continuo baño en la educación informal y en la educación no formal, que vamos a tener que echarnos crema con alto factor protector, sobre todo, por aquello de que las elecciones serán en pleno verano. Pero el fin merece la pena. Y ahí estaremos todos frente a las urnas, presencialmente o por correo, con la papeleta bien preparada.