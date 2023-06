El baile es una disciplina artística muy creativa y de gran belleza. Si nos enfocamos en las redes sociales, vemos constantemente a gente bailando en Instagram o Tik Tok, incluso para promocionar un producto o servicio. Parece que es lo que tiene más “gancho” para conseguir likes y seguidores. No obstante, recordemos que esta red social es un espacio abierto, accesible a “cualquiera”.

Lo que me llamó especialmente la atención, es como, desde hace un tiempo, una escuela de baile promociona videos artísticos de coreografías acompañadas de un look acorde al estilo del baile en cuestión.

Videos en los cuales, en muchas ocasiones, aparecen chicas semidesnudas bailando una coreografía “sexy”. Me pregunto si es necesario ese exhibicionismo exagerado, teniendo en cuenta que no es un lugar seguro, y que en muchas ocasiones el contenido que usamos no se sabe en manos de quién puede llegar. Se puede disfrutar de un baile e incluso mostrar las aptitudes y habilidades ante una cámara, pero de un modo más responsable, de lo contrario no veo que sea un contenido apropiado para ese tipo de canales. Aunque cada uno es libre de mostrarse como quiera, en estos casos, este tipo de prácticas, sexualizan el cuerpo de la mujer, en lugar de expresar libertad y empoderamiento femenino.