Al leer esta mañana su diario, me encuentro con un titular que, sin ser falso, no es exacto. Me refiero al titular “Feijóo y Mazón apelan a una gran movilización para desbancar al PSOE”. Lo que muchos hemos oído es que hay que desbancar es al Sanchismo. Esta estratagema no es nueva por parte del PP. No se ataca directamente al PSOE, sino a Pedro Sánchez. Es la frase, con alguna variante, en boca de Feijóo, Cuca Gamarra, Mazón o Isabel Ayuso. En este caso más genial: “Sanchismo o libertad”. Genial, como diría Valle Inclán, me quito el cerebro. No sé por qué, pero me ha recordado a una frase histórica: “Váyase Sr. González”. Ciertas frases llegan directamente a los votantes, sin necesidad de razonar las razones que llevan a esa frase. Eso no importa. ¿Razonar? No merece la pena.