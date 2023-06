Muros de silencio se han quebrado para el socialismo español. Es hora, el momento para que salgamos todos/as a votar al PSOE o a SUMAR, desecha condicionantes, los que anidan en las cuevas de tu alma, y vota a la izquierda, no dejes pasar esta segunda oportunidad, y si hace calor, coges un abanico y te bebes dos botellas frescas de agua, tu voto es imprescindible, ¿paramos a las derechas? ¿Recordáis lo de derechita cobarde? Hoy el PP compadrea con VOX, le mira de cerca, pero no le pedirá sus diputados hasta después de las elecciones.

Que no te engañen, la derechona son los mismos que llevaban a Franco bajo palio. Nietos de aquellos que no dudaron en levantarse en armas contra el Estado constitucional de la II República. No podemos entregarles el Gobierno de España. The Guardian, se ha mojado con el 23-J, y nos ha pasado desapercibido, Europa necesita que la estrategia de Sánchez dé resultados. Y no ha dudado en calificar de valiente el adelanto electoral. Los rumores sitúan a Sánchez, caso de no ganar, como nuevo secretario general de la OTAN, pero los españoles le preferimos como presidente del Gobierno de España.

Cuando fuera valoran positivamente a Sánchez, aquí, las voces de las cavernas encarnadas en la ultra derecha española, le vilipendian, tanto, que ha calado en los subconscientes de muchas personas. The Guardian dedica su editorial a Sánchez, del que dice: tiene reputación de arriesgarse juiciosamente. Este mes de julio, los progresistas tanto dentro como fuera de España deben esperar que los instintos de juego del presidente del Gobierno vuelvan a dar sus frutos. Lo de Sánchez no es valentía temeraria, temerarios seríamos los votantes del PSOE, sino vamos a votar. Los socialistas siempre hemos sido de corazón valiente.