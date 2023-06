Quiero contestar a una reciente carta de María Antonia Montesinos, titulada “Sumar”. La verdad es que la leo y no me da más que risa. Decir que la izquierda es "progresismo" no se lo cree ya ni el más tonto del pueblo. La izquierda sí que es lo más rancio que hay y ya no convence a nadie, la prueba es que toda Europa ya está despertando y la izquierda la están arrinconando poco a poco. No hay más que mirar a Italia, primera fuerza; Alemania, segunda fuerza; Finlandia, segunda fuerza; Francia, ahora mismo Marine Le Pen, presidenta; y España, en las siguientes elecciones, las del 2027, Abascal presidente, sino al tiempo. Todo eso es lo que fastidia a la izquierda. Y yo feliz a tope.