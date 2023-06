Estoy observando desde hace varios meses que en la confluencia de las calles Pi y Margall con Antonino Vera, existe un semáforo en cada esquina y al de la derecha según se baja por Pi y Margall le faltan las luces de señalización.

No había dicho nada antes porque creía que al haber elecciones lo arreglarían para que Elda estuviese BONICA, pero no ha sido así, han pasado las elecciones y el semáforo sigue igual de incompleto y me temo que seguirá así por mucho tiempo; pero hoy, al pasar por el citado semáforo he podido observar que casi hay un grave accidente ya que una señora y una niña han empezado a cruzarlo en dirección a la calle Juan Carlos I y en ese momento ha pasado un coche un poco rápido (por supuesto tenía el semáforo en verde) pero como no está el semáforo de enfrente, la señora no sabía si estaba en verde o en rojo para los peatones, aparte de la velocidad, el coche le ha obsequiado con una sonora pitada y la señora y la niña se han llevado un buen susto, por este motivo cualquier día puede haber un accidente, y ¿de quién sería la culpa?.

Eso es una gran desidia por parte de quien le corresponda poner el semáforo en condiciones. Repónganlo cuanto antes no sea que tengamos que esperar que haya un accidente y entonces ya será tarde.