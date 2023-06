-¿Vais a votar el 23 de julio?

-Yo, sí. ¿No es lo mejor que puedo hacer por mi propio bien?

-Y el bien de los demás. Tennos en cuenta a nosotros dos.

-Y a los 48 millones de conciudadanos.

-Eso.

-No paséis pena. Esta vez no me voy a abstener porque hay mucho en juego, ¿no os parece?

-Esta vez vuelve a ser como una partida del juego de la ruleta, prácticamente con solo dos colores predominantes.

-Sí, pero con unos premios muy suculentos para los que luego dirijan el cotarro político.

-¿Cómo premios? Obligaciones, compromisos, tareas en favor de la mayoría y, sobre todo, en favor de los que están sufriendo más gravemente las consecuencias del momento histórico que nos está tocando vivir.

-Que son más de los que creemos.

-Os propongo un brindis por ellos.

-De acuerdo. Va por ellos. Choquemos.

-Va por ellos.

-Va por ellos.