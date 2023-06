Quizás por no ser un gran conocedor de Dylan, acaso sus grandes clásicos y un par de discos más, no me decepcionó en absoluto el concierto del pasado jueves en la plaza de Toros. Me enteré esa misma mañana y pensé que con sus 82 años, ya no tendría más oportunidades de ver a una leyenda de la música como él. Imposible coincidir con Emilio Soler en su valoración en este diario. Se ve que vimos el mismo concierto con ojos distintos. Cierto, no fue Dylan muy comunicativo con su público. ¿Y qué? ¿Acaso no vamos a escuchar su música? Cierto no tocó sus clásicos. Pero, ¿y estas canciones, no serán clásicas en unos años?

¿Mala organización? No me consta. Entramos en dos minutos y salimos en medio. Igual de parco en palabras fue en el decorado del escenario. Solo un telón al fondo, para dejar paso a su música y su voz, siempre eterna. Canciones que empezaban como susurradas y terminaban en una explosión de blues, o simples canciones compactas con sus músicos, sin oportunidad a la fisura. Y Dylan moviendo la cabeza, acompañando la música. Fin del concierto. Aplausos y un Dylan cercano, llevándose los brazos al pecho, en señal de gratitud. Seguro, vimos el mismo concierto con distintos ojos.