No sé ustedes qué pensarán, pero conforme avanza el tiempo hasta llegar al 23-J, la concentración de luz matinera me anda insuflando optimismo y esperanza en que esta partida política todavía no está ganada para el PP. La sociedad española no queremos perdernos en la oscuridad que PP y Vox quieren llevarnos. Las pisadas de esta ultraderecha suenan a peldaños desvencijados, pues, aunque se creen como la madera vieja, en realidad son maderas podridas, arcaicas y franquistas. Vociferan eso de: Que te vote Txapote, o erradicar el sanchismo, pero claro se han creído muy sagaces e imaginativos con sus escarnios mientras desde la izquierda no se les contestaba, pero ya ha quedado claro la inoportunidad y el error de mentar en su eslogan al etarra Txapote, pues a los familiares de sus víctimas no le ha hecho ninguna gracia recordarlo y más como mofa a Sánchez, por otro lado, si Feijóo quiere erradicar el sanchismo, también habría que acuñar el slogan de: erradicar el franquismo, el de Vox y el que todavía subyace dentro del PP.

Y sí, parece que a todas estas nuevas generaciones de jovenzuelos del PP al amparo de las victorias de Ayuso y la soberbia y desfachatez que se gasta, están proliferando y quieren dejar de ser formas fugitivas para creerse los más duros del panorama político. Y hoy diseñan una estúpida camiseta con el slogan de que te vote Txapote, ofendiendo gravemente a las víctimas, pero es que su jefe Feijóo es todavía peor, pues acuña la frase de erradicar al sanchismo, cuestión que a tenor de los últimos resultados le ha ido bien, pero Feijóo no se atreve, es cobarde y no acuñará la frase de: erradicar el franquismo, frase que todos los españoles no franquistas estaríamos de acuerdo. Ya hemos llegado al umbral de la vida en que o Feijóo deja de blanquear a Vox, o erradicamos al franquismo o lo que está por venir no nos va a gustar.