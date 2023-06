Isabel Rodriguez de política territorial del gobierno PSOE repite sucesivamente que los pactos del PP y VOX son "los pactos de la vergüenza". O sea el PSOE pacta con terroristas,comunistas e independentistas, y esos pactos les parecen buenos para España. Creo personalmente que para mantenerse en el poder el presidente Sanchez. El pueblo soberano español ha elegido lo que cree más conveniente.Alcaldes anteriores,algunos soberbios y fatuos actuando frente a los ciudadanos, no han dado una buena figura ni aciertos políticos. Los pactos siempre se han dado, incluso en un Ayuntamiento el PP ha dado sus votos,para que gobierne el PSOE, y ellos sabrán porqué. El pueblo soberano,quiere ver ya trabajar a los nuevos componentes de Ayuntamientos y Consejerias.Me ha extrañado mucho lo que a mi persona le ha parecido ese excesivo cariño del ex alcalde Ribó con la nueva alcaldesa del PP la señora Catalá, que quiere gobernar en solitario, y creo que empieza mal,tanto por la aceptación de las carantoñas de Compromís como por no querer pactar con VOX. Ella sabrá lo que hay detrás...