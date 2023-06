Esta crítica quiero que sea constructiva para que en otras ocasiones se remedie, me refiero a que después de la preciosidad de Monumentos Florales que hemos admirado en las Ofrendas Florales y para los que no pudieron disfrutarlos y todo ese trabajazo, se lo merece , es lamentable que hayan perecido como en un pequeño almacén en la fachada de la Concatedral de San Nicolás, todas apiñadas, apretadas, arrinconadas, etc. cuando se merecen un buen asentamiento, para ser exhibidos; a la vista está que podían haber cogido un poco de la C/ Labradores, por favor, que no vuelva a ocurrir.