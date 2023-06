He estado esperando algún tiempo la aparición en ese periódico de un recuerdo-homenaje al pintor XAVIER SOLER nacido en nuestra ciudad el 23 de Marzo de 1923, de quien no creo necesario entrar en detalles sobre su personalidad artística y amor a su/nuestro Alicante, pero ante el lamentable silencio por el primer centenario de su nacimiento, me he permitido estas letras por si tienen a bien publicarlas o, al menos, puedan servir para que alguien pueda públicamente conmemorar esta efeméride.

Hace varios años nuestro Ayuntamiento dedicó el tramo inicial de la Gran Via homenajeando la memoria de XAVIER SOLER y enlazándola con la magnífica plaza-rotonda dedicada a su hermano AGATANGELO SOLER uno de los grandes alcaldes que ha tenido Alicante. Fue una gran idea... Que yo sepa, solamente la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina contribuyó ( al igual que con otras personas o sucesos importantes para nuestra ciudad ) con un sobre especial recordatorio del centenario del personaje y un timbre en la modalidad de TU SELLO emitido por la F.N.M.T..