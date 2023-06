Estimado Alcalde,

Me dirijo a usted en calidad de ciudadano de Alicante para expresar mi preocupación y las quejas que muchos de nosotros tenemos en relación a la semana de Hogueras. Mi objetivo es hacerle reflexionar sobre la necesidad de regular esta celebración para garantizar el bienestar de todos los alicantinos.

Antes que nada, quiero dejar claro que entiendo y respeto la importancia cultural y tradicional de las Hogueras, así como el disfrute que muchas personas encuentran en esta celebración. No obstante, me preocupa que apenas el 3% de la población pertenezca a alguna hoguera o barraca, lo cual plantea la necesidad de considerar los efectos negativos que esta fiesta conlleva para el resto de la ciudadanía. A continuación, me gustaría destacar algunos de estos problemas:

Ruido excesivo: La música a alto volumen, los petardos constantes y las mascletás producen un nivel de ruido muy superior al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto puede provocar estrés, insomnio, irritabilidad y pérdida de audición tanto en las personas como en los animales. Además, la mascletá puede dañar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, como la Fuente de Luceros.

Masificación: La semana de Hogueras atrae a más de un millón de visitantes al día, según datos del Ayuntamiento. Esta afluencia masiva supone una saturación del transporte público, el tráfico y el aparcamiento, lo cual dificulta el acceso a los servicios sanitarios y aumenta el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

Suciedad y deterioro: La ocupación de las calles y los espacios públicos por las hogueras y las barracas impide el normal desarrollo de las actividades cotidianas. Además, genera una gran cantidad de residuos y desperdicios que ensucian la ciudad y contaminan el medio ambiente. También se producen daños en el mobiliario urbano, las infraestructuras y las zonas verdes, lo que requiere una costosa limpieza y reparación.

Como puede ver, la semana de Hogueras tiene un impacto negativo en la vida de muchos ciudadanos de Alicante que no participan ni disfrutan de esta fiesta. Por ello, propongo un diálogo que incluya y escuche a todas las personas que vivimos en esta ciudad, con el fin de buscar un equilibrio entre el respeto a la tradición y el derecho al descanso, a la movilidad y a la seguridad de todos los alicantinos.

Agradezco su atención y disposición para escuchar nuestras inquietudes. Confío en que, trabajando juntos, podremos encontrar soluciones equitativas y disfrutar de las Hogueras de manera responsable y respetuosa.