Días tristes y aciagos estos en que el mundo se enfoca hacia la guerra y, parece que muestra aire indolente, en tanto que en el momento flota severa admonición respecto a ¿dónde reside el honor? Me lo he preguntado, pero desaparece en la noche, pues en una guerra no existe honor, igual en aquellos combatientes que, por ambos bandos, luchan en la defensa de los derechos patrios. Hemos visto estos días cómo Putin llamaba traidores a estos mercenarios del grupo Wagner, distinguidamente maliciosa en sí misma es la propia figura de este oligarca quien no tiene que dar lecciones a nadie. Si en la guerra de Ucrania existe cierto “honor”, no radica en Putin, ni en esos soldados que envía a la muerte, tampoco lo hay en esos execrables mercenarios que combaten salvajes del lado de Rusia, por dinero, como si matar personas fuese cuestión de tener dinero, les resulta rentable, quedando el honor del lado ucraniano que, parece son quienes luchan por defender la integridad de su país.

La guerra hoy día lo es todo. Lo vemos en cómo ese policía interrumpe un concierto con amenaza de detener a su cantante porque enseñaba los pechos, o esas otras personas que, con el permiso del PP de Feijóo, quitan banderas LGTBI, y si es de malas formas, mejor. ¿Qué se creen esos representantes públicos? ¿Garantes de su abyecta ideología de olor a ultratumba? Lo que la sociedad civil ha conseguido alcanzar en bien de todos, nunca debiera ser erradicado para volver muchos pasos atrás. La sociedad civil se echa a las calles y reivindica frente a los trogloditas que los avances sociales son nuestros. ¿Qué mal hacen las personas LGTBI? No nos dejemos involucionar ni amedrantar por los bárbaros que, lo que no les gusta, quieren eliminarlo. En ninguna guerra, los intolerantes tienen honor alguno.