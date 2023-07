Suscribo lo expresado por Manuel Domínguez, en su carta publicada en Lectores de INFORMACION, titulada “Nuñez y el Sanchismo”.

En una situación tan adversa como le ha tocado gobernar al Presidente Sánchez, con una terrible pandemia, un volcán descontrolado, una guerra que Putin invade Ucrania, una inflación incontrolada, unos permanentes insultos y descalificaciones, totalmente inmerecidos, etc.., etc… dudo mucho que el PP con Nuñez Feijóo, al frente lo hubiera gestionado mejor. Pedro Sánchez, en sus últimas entrevistas, ha podido explicar el porqué su cambio de criterio, gobernar es tomar la decisión menos mala para la mayoría, y a pesar de sus errores, que los ha habido, España está en la vanguardia de Europa en economía, así lo manifiestan los distintos organismos. Decía pedro Sánchez, en una de sus entrevistas, que los pactos de la vergüenza, firmados entre PP y VOX, en CC.AA y Ayuntamientos, nos hacen retroceder 20 años, en materia de derechos humanos, firmados por una ultraderecha cavernícola que ha acabado de vampirizar al PP. Cuando oigo a Feijóo banalizando que “el cambio de sexo es más fácil que sacarse el carnet de conducir”, cómo puede un aspirante a la Presidencia de España, obviar el sufrimiento y el dolor permanente que hay al nacer en un cuerpo equivocado?... La transexualidad es todo, menos un capricho, como oímos decir en los discursos insensibles de la ultraderecha. Lo afirmo con contundencia, porque lo he vivido en mi familia. Por mucho que le pese a Vox, España es un país moderno y modelo de referencia en cuestiones de libertades y avances del colectivo LGTBI y se pudo comprobar la pasada semana la avalancha de gente también hetero-sexual que se manifestaba en Madrid, defendiendo sus derechos alcanzados y no retrocediendo ni un palmo. El mundo entero y sobre todo en el deporte se ha desplegado la bandera con arco iris. Lo que no es normal que en algunos ayuntamientos e Instituciones gobernadas por VOX y PP, hayan retirado esos símbolos de libertad y respeto al desigual, en como Amar y a quien Amar.