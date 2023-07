Preguntado en Bruselas el presidente Sánchez por cómo iba económicamente España les contesto y varias vece diciendo que España iba como una moto, pero no comentó qué clase de cilindrada, si era una velosolex, una Vespa, una Ducati, etc. Si iba o no con sidecar como una pequeña rémora. Pero sí se observa que la UE ha desmontado en España sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería y las ha puesto unos límites a los que Sánchez ha dicho sí a todo, quedando bien con la UE y mal con el conjunto económico de los españoles. Nos damos cuenta de todo ello y claro se significa en votos negativos, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa son los hechos y las cosas de la velocidad.