El otro día hablando con uno de mis amigos de la okupación, le espeté… ¡A cuántos okupas conoces!

Y él se revolvió me dijo… ¿Y Inkiocupas? What!!! Qué es esto? De qué me hablas viejo? Cuándo ha entrado en tu vocabulario esta palabra?

Y me responde, tan sencillo que los inquilinos arriendan y dejan de pagar el primer mes. Que están dejando de pagar porque la Ley les protege.

Sr. Juan, la ley de arrendamientos urbanos, hace décadas, que tiene ciertas garantías al arrendatario.

1.-Yo, puedo tener una vivienda para alquilar, y mi primera acción libre es si alquilar o no.

2.- Antes de alquilar puedo exigir unas nóminas para saber el trabajo y el nivel económico de mi inquilino.

3.- Aún así, puedo exigir el Aval de una persona solvente que si no paga la deuda el inquilino, se haga responsable.

Y por supuesto, si todo ello NO le convence, siempre está la opción de no arrendar.

Sr. Juan, le contaré una anécdota que le ocurrió a mi hermano en la época del Sr. Aznar. Se le ocurrió alquilar un piso sin las debidas comprobaciones,

Lo pasó fatal para poder desalojar a aquel desalmado.

Este no era un inkiocupa era un CARADURA.

Igual o peor que se puede encontrar en los negocios, que le paga dos veces y luego deja de pagarles… ¿Les llamas inkiocomerciantes, inkioemprendedores, inkio…?