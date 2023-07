Lo tengo claro, Feijóo tiene miedo, lo ha sentido, lo lleva en sus adentros. Conforme pasan los días hasta llegar a las elecciones, quiere subirse arriba, pero la verdad es que no sabe o no puede, y como ve que Pedro Sánchez anda quitándole la mantequilla a su tostada, no le queda otra que aumentar sus críticas al PSOE, de quien dice que su objetivo es gobernar perdiendo y yo me comprometo a no gobernar si pierdo. Por ello interpreta las últimas encuestas siempre a su favor: Dicen que sólo hay un partido que se presenta a ganar las elecciones y los demás se presentan para ver con quién van a pactar si las pierden. Siempre lo suyo es mejor, incluso una política mucho mejor que la que hace este Gobierno, como si los españoles pudiésemos conocer cuál es esa nueva política milagro que lleva guardada Feijóo en su chistera.

Todo apunta a que una vez iniciada la campaña electoral, todo va a continuar en el PP como de costumbre. Así, Feijóo extenuado de sentir egocentrismo, prosigue con su mantra de Bildu, ETA, y el sun sun Cordan, de modo que, para que su miedo no asome a los suyos, se para a la vera del camino agitando cualquier noticia que pueda asentarle, convencerle de que tiene razón en algo y, vale que se trate del nuevo CIS de Tezanos y, aunque igual no ha dejado a nadie sonrisa de deleite, tampoco desata el entusiasmo de la derecha a la que da con ventaja, pero es que, en la parte de la izquierda, no hay entusiasmo pues se es consciente de la realidad de que sí se puede dar la vuelta a las expectativas y volver a reeditar el Gobierno de izquierdas en España. Así, mientras Feijóo sonríe con amargura, la izquierda a lo suyo, a intentar ganar estas elecciones. En tanto que Feijóo a lo suyo, mostrándose como el listo sobrado que es.