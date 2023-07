La única solución para que no se desertice España del todo y no dejar a las futuras generaciones en muy mal estado es la construcción de una Red de Canales con la creación de Nuevas Leyes, para llevar El Agua de donde sobra a donde falta, porque si se ha hecha toda la infraestructura para Los AVE, es posible.......y que no nos invadan todos los días Los Medios de Comunicación con este problema; trasvases , desalinizadoras y " pamplinas" , porque los políticos sólo quieren las obras a corto plazo para vanagloriarse sólo ellos, pero hasta que no vean una reclamación multitudinaria seguiremos así, mal.