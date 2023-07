Feijóo no aprende, no corrige el rumbo suicida que imprime a su campaña electoral, con él regresa el pasado, el país puede involucionar con las malas artes que desarrolla para llegar a la Moncloa, su única aspiración en la vida. Está y se siente tan sobrado de euforia, que alienta la conspiración en Correos y pide a los carteros en pleno mitin, que repartan todos los votos a pesar de sus jefes. De vergüenza que el líder de la oposición, si es que alguna vez ha tenido vergüenza, emplee esas mismas y malas artes Trumpistas intentando cuestionar la legalidad de nuestras elecciones. Ojalá que por encima del fanatismo populista que intenta crear, haya más españoles que no nos dejemos engañar de esta burda y peligrosísima manera.

Andan manejando una campaña electoral sucia y desprovista de racionalidad. Correos no quería intervenir en ella, se ha visto obligado a responder destacando que la oposición al Gobierno se basa en la mentira, la manipulación y en maldades. Quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país. No se puede acusar veladamente que en España existe el pucherazo democrático, o insinuar que el servicio de Correos puede perjudicar el voto. Este país no es bananero, somos serios. Viendo a Feijóo cómo está llevando su sucia campaña, creando sombras, sobre todo, en realidad todo en él huele a olor acre de las hojas en descomposición. Manchar el honor y la dignidad de España es cuanto menos indignidad y malas artes, y lo está haciendo. Vergüenza debiera darles, esta forma de hacer oposición y campaña, se basa en mentiras, igual que en el debate electoral. Manipulan con declaraciones inciertas creando alarma social socavando la confianza de la gente en instituciones y en la democracia.