Me da igual el PSOE, el PP o cualquier otro, pero me importa mucho la salud ambiental.

Esta mañana en mi calle José María Buck de Elche, estaban haciendo comprobaciones para desmantelar el carril bici, yo no voy en bici, pero respiro el aire de esta ciudad y no puedo entender que estemos ahogándonos en contaminación y calor extremo y algo tan básico como disminuir el uso del automóvil se castigue destruyendo las herramientas que lo facilitan.

Siento rabia e impotencia por ver que se usa como arma política (destruyo lo que tú has creado) algo que nos atañe a todos, independientemente de nuestras creencias. Es un bien común ¿o a cualquiera de ustedes no le gusta un aire limpio, una ciudad más humana? Seguro que sí, pero además los que usan bici, van a seguir haciéndolo, pero con más riesgo de accidente, las ciudades son para las personas no para los automóviles. Pensemos por nosotros mismos.