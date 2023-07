Senyor Barcala,

En una ciutat com Alacant, amb pocs arbres, molta calor i molt d' asfalt necessitem més llocs verds ,més arbres i ni un menys. Estem suportant obres en estiu,patim onades de calor una darrere d' altra i vostés estan llevant els arbres del centre de la ciutat. Les alacantines ens hi mereixem una ciutat més neta,més verda i més amable amb el medi ambient. On juguen els xiquets,on prenen la fresca les persones majors? Falten ombres ,falten arbres. Em pregunte per a quan una assessoria verda, que no acabe amb els arbres que queden al centre, perquè l' arboricidi que estem patint és molt trist.

Quina pena!

Pobre mèlies i pobres alacantins.