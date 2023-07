Me gustaría preguntar al señor alcalde si él en su familia tiene algún inválido que tenga que ir en silla de ruedas como es mi caso, pues en las obras han dejado paso para peatones que un inválido no puede. Y, no diga que son por las obras pues pocas calles hay que tenga una pequeña rampa que simplemente con alquitrán se podría hacer sin mucho gasto. Por otro lado, cómo se le ocurre levantar todo Alicante a la vez en plena temporada de turismo, que lo podrían haber hecho en otra época de menos turismo, pero en fin, estaban las elecciones a la vista, ahí está todo resumido.