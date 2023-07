Me siento defraudado con esto de las elecciones. Resulta que voté al Congreso con una papeleta con nombres de personas físicas y reales. Estos van al Parlamento a decidir por mí, pero resulta que antes de que alguien se presente a la investidura y haga su discurso ya sabemos los que votarán si y los que votarán no. Para eso hubiese bastado votar a uno u otro partido y que este, en su botón de votar en el Congreso, sumara 110, 120 o 130 votos. Así nos ahorraríamos que 109, 119 o 129 sueldos de Diputados.

¿Cómo se puede saber quién dice SÍ o NO a la investidura antes de que los Diputados a los que he votado digan SÍ o NO?

¿La sede de la Soberanía del Pueblo es el Congreso o las sedes de Ferraz y Génova?