Hubo un tiempo en el que Madrid era el rompeolas de todas las Españas. Creo que hoy podríamos decir que España es el rompeolas de todas las Europas. El último proceso electoral es el único, de todos los que últimamente se han celebrado en Europa, en el que la ultraderecha ni se ha reforzado, ni ha crecido, ni se ha convertido en algo más que un incómodo socio necesario. Quizá los españoles y las españolas no somos tan inmaduros, democráticamente hablando. Parece que tenemos memoria hacia atrás y hacia delante y que, pese a todo, la mayoría apostamos por la tolerancia, la convivencia y el progreso, aunque sea a trompicones y con obstáculos, que no admitimos mensajes denigrantes y ultrajantes para las mujeres, los inmigrantes, el colectivo LGTBI o la cultura. Somos lo que somos, y el mapa electoral es el que es, no el que quisiéramos cada uno, diverso, plural y hasta contradictorio, es decir, lo propio de una democracia profunda y auténtica. Con esos mimbres, que la política haga su trabajo: los electores y las electoras hemos hecho el nuestro. Pero el lunes, al menos, nos levantamos un poco más maduros, un poco más serios, un poco más libres. Y eso hay que festejarlo.