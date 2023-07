Yo creo que la izquierda siempre comete el mismo error, creerse en posesión de la verdad absoluta, todo lo que ellos dicen es la perfección. No se puede decir nada de los LGTBI, inmigrantes, feminazis, okupas, delincuentes, parece que todos estos sean intocables. Pues no señores, no son intocables, y si yo digo que quiero que en el futuro los apellidos españoles sigan siendo Martínez, Rodríguez, Pérez o Sánchez en lugar de Li Dong Woon, Mohamed Mustafá o Nwanke Bandongo no me considero racista sino simplemente español y europeo, y si digo que el único matrimonio real es el de hombre y mujer simplemente aplico el sentido común, y tengo todo el derecho a decirlo, igual que los que dicen lo contrario.