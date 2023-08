Dice el ex cantante y actual Molt Honorable President de la Comunidad Valenciana Sr. Mazón, que de momento ha paralizado la reversión del Hospital del Vinalopo a la sanidad pública y que va a hacer una auditoría para ver cómo funciona la colaboración público privada en la sanidad, para después tomar decisiones. Yo he tenido una visión de este informe y he visto el resultado final del mismo, he visto que el informe dirá que regar con dinero público a Ribera Salud es algo buenísimo para la sanidad pública Valenciana y en consecuencia este modelo no solo hará que se amplíe la concesión al Hospital del Vinalopo sino que se extenderá a otros hospitales.

Ha sido una visión que he tenido, si acierto espero que se me considere un nuevo Nostradamus y se me consulte para averiguar el futuro y así conseguir fama y dinero.