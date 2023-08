Estupor y vergüenza ajena me causa leer la noticia de la remodelación de las pistas de vóley playa en San Juan y ahora la altura de las mismas y la categoría de los postes no son las correctas. Caso parecido a los túneles para el tren en Cantabria y que una vez realizados no caben los vagones.

Vergüenza debería darle a los responsables de esa remodelación playera y dimitir de su puesto por incompetencia y falta de control. ¡En manos de quien estamos!