Estuve viendo una vez más el chupinazo anunciador de San Fermin en Pamplona, y no me suena bien lo de "Gora San Fermin",los navarros nunca han sido vascos,se han definido muy bien a lo largo de los siglos. No obstante también hace años visitando las diferentes ciudades de Navarra, pude darme cuenta que las autoridades navarras dejaban la creación de "ikastolas" vascas. ¿Por qué? Una vez me dijo una concejala que lo hacían por los vascos que vivían en Navarra, respuesta que también me dieron en Castro Urdiales (Cantabria), que promocionaban el idioma vascuence por los vascos que tenían las segundas residencia allí mismo. No son respuestas adecuadas, pues cada uno en su tierra y en donde fueres haz lo que vieres. Por ese mismo razonamiento de la concejala deberían promocionar el frances,alemán,ingles,por los nacionales de la UE que han fijado la residencia en España.En la Comunidad Valenciana también tenemos cuñas catalanistas ,unas veces diciendo que somos "País Valencia", ¿que país es ese? En la Comunidad Valenciana hay un lema que dice "somos valencianos, nunca catalanes", otras veces están subencionando entidades catalanistas en suelo valenciano.Recuerdo en un exámen de segundo grado (le llaman mitjá),que voluntariamente quise hacer por saber donde llegaba mis conocimientos, en el exámen teórico personal me recibió el profersor diciéndome "bona tarda",cuando en valenciano el "bona vesprada "Les hablé en genuino idioma valenciano y recuerdo que fue del tema "el enfermo imaginario" de Moliér. No les gustó ni mi acento ni el valenciano que expresé.Los profesores eran catalanistas. Un absurdo en la Comunidad Valenciana.