Hace un tiempo, mi padre me preguntó: ¿Qué noticias sobre España se leen fuera del país?

Me quedé pensando unos momentos y solamente se me vino a la cabeza un divorcio, canciones, paparazzis, mamarazzis, dos menores que no tienen la culpa de nada, Miami… y todo lo que rodeaba al trío (no hablo de forma obscena, por supuesto).

Creo que a veces parece un divorcio entre países, más que un divorcio entre personas. Siempre veo titulares despectivos hacia uno, hacia la otra y hacia la tercera en discordia, también. Lo que más me llama la atención, son los comentarios de odio y ataques a dichas celebridades por parte de los fans, como si hubieran causado un daño personal y no un daño ajeno.

Recuerdo un sabio anuncio que salía en televisión cuando era pequeña y se me grabó toda la vida: Pique lo que te Pique, ponte… ¿cómo era? After Bite.