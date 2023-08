Leo en INFORMACION, el sabado 12 de agosto 2023, el artículo dedicado a la Consellera Nuria Montes, escrita por A.Vicente. Dice Nuria Montes que desea que "los destinos turísticos sean zonas de confort para los visitantes". Habla de estrategias para enfrentarse al cambio climático; como aumento de árboles en calles y zonas que todavía no tienen, creación de microclimas.

Y estas loables manifestaciones las hace en una visita a Benidorm. Estoy de acuerdo por el interés manifestado hacia los ciudadanos, pero algo falla en sus apreciaciones, pues la magnífica villa de Xabia, lleva veranos, que la playa del Arenal se cierra al público por tener aguas fecales. Han tenido inviernos para arreglar los sumideros, pues estas situaciones han aparecido desde la construcción de nuevos apartamentos a pocos metros de la playa del Arenal.

Lo que dice también la Consellera de derogar la tasa turística, me parece una magnífica idea, pero Nuria Montes tiene que pensar, en los impuestos, que no son bajos, que se imponen a los apartamentos y personas que vamos ya cuarenta años a Xabia, lo notamos de antes a la actualidad, y en las carencias y suciedad de una playa, como el Arenal que siempre ha sido magnífica. En estos detalles sería de agradecer, que la Consellera se tomara las molestias necesarias para que no ocurran estos fenómenos,tanto en la playa del Arenal de Xabia, como en otras playas alicantinas.