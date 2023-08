Mi pueblo es un sitio fenomenal. Lo dice todo el mundo, los de aquí y los que vienen a verlo, que ahora en agosto son la tira.

Yo quiero a mi pueblo seguramente más que nadie, lo digo sin exagerar.

Desde que era un crío, desde que tuve uso de razón, con 9 o 10 años, yo soy el defensor de mi pueblo más grande que existe entre todos mis paisanos.

No hay quien me gane a eso. Me apuesto lo que sea.

Porque, si bien se mira, ¡cuánto ha cambiado mi pueblo a mejor en estos últimos cuarenta o cincuenta años!

Las calles… Las casas… Los monumentos… Los establecimientos comerciales… Las clínicas de los médicos… Las oficinas de los bancos… Los colegios… Los institutos… Los jardines… Los parques... El Ayuntamiento...El edificio de Correos... ¡Para qué seguir!

Todo eso junto hace que en este pueblo se viva muy bien.

Y si hay una lista de esa cuestión que llaman calidad de vida, el pueblo debe de estar en uno de los primeros puestos, estoy seguro.

Pero voy a decir algo que me cuesta un poco decir.

Aunque voy a decirlo porque pronto dejaré de trabajar de barrendero de la Brigada Municipal de Limpieza.

Y es que voy a jubilarme en septiembre, y aunque, ya digo, he visto cómo el pueblo ha ido mejorando bastante, por supuesto, solo falta que mejore en algunas cosas, que son las que siguen.

Que todos los vecinos del pueblo hagan lo que haga falta para no ensuciar el pueblo y no tiren al suelo tanta porquería.

Que usen las papeleras, que son muchas y están muy a mano en todas partes.

Y que, por favor, echen las bolsas de basura a los contenedores a su debido tiempo.

Y también, un caso particular, un asunto muy concreto: que la gente joven no tire los chicles al suelo porque se pisotean y dejan unas manchas negras que no hay manera de arrancarlas nunca.

Y nada más.

¡Que viva mi pueblo, que es uno de los más bonitos de España!