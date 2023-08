Siempre me han decepcionado aquellos que desde la derecha política han intentado e intentan adoctrinarnos porque por ser de izquierdas y educados, y procurar convenir con los demás sobre las cuestiones de la vida, intentan reconducirte <<en tus equivocados puntos de vista>>, como si un trabajador perdiese su empleo, tan urgente y necesario para su sustento y futuro incierto, por haberse atrevido a solicitar a su jefe ejercer su derecho de unas pocas horas para el descanso, por permanecer el día anterior en una mesa electoral, tal y como marca nuestra Ley. Luego igual se inventan un despedido disciplinario plagado de sandeces y sucios embustes, lo cierto es que el empleado procedió bajo el amparo de la ley, y la empresa no lo hizo, no actuó en consecuencia.

¿Son estos patronos los nuevos patriotas, o lo son aquellos irritados e irascibles de Vox? Todos defienden o mejor dicho, se apropian en cuanto pueden, en compañía del resto de la derecha, del himno y la bandera, estandartes que nos representan a todos los españoles, por tanto, si nos representan, es que en realidad no son de la derecha y ultra derecha; son de todos nosotros. Entonces, aclarado el dilema ¿Quiénes son en realidad los patriotas de España? ¿Acaso lo son quienes se definen a diario como tales? Esos patriotas de boquilla no buscan el bien común, tan sólo su propio bienestar. Patriota es quien lo demuestra a diario haciendo que el país avance como fruto de su trabajo. Tenemos derecho a vivir mejor, a que nuestros políticos miren por nuestro bienestar. España en sus corazones es diversa y plural, toda ella por encima de personalismos que no corresponden. Cuidado pues con esos que se apropian de la bandera y el himno. Los símbolos patrios no tienen ideología concreta, son nuestros.