En mi opinión y al parecer de bastantes ciudadanos sobre todo jóvenes, creo que ha sido demasiado drástico impedir el uso del espacio público Hort, Jaume I, para reunirse, hacer celebraciones, relacionarse y divertirse disfrutando de las fiestas, por supuesto con el debido control a los menores, pruebas de alcoholemia sobre todo, actitud, comportamiento cívico y de respeto sobre el entorno.

Más teniendo en cuenta a los precios que se mueve todo, y las carencias económicas de la mayoría de los jóvenes, eso sí, sobre todo para que lo dejen limpio como estaba o lo mejor posible, para ello poner carteles con campañas informativas educativas, válido para todo espacio público.

Y nada mejor que dando ejemplo como facilitar el ayuntamiento vasos reciclables y realizar las oportunas vigilancias de prevención, que a buen seguro realizan perfectamente nuestras fuerzas de seguridad, de forma que las libertades el respeto y uso de los espacios públicos, huertos, parques, jardines, plazas, calles sea el adecuado y compatibles.

Hacerlos desplazar a las laderas del río y otras zonas, quizá no sea lo más apropiado por diversos motivos.

Por otra parte a nuestra nueva corporación y a las anteriores parece que el tema juventud, no lo han tenido en consideración en su justa medida, más con las que les cae culpabilizandolos de todo, tengamos en cuenta que al menos un tercio de la población activa de nuestro municipio es joven y ello merece una propia concejalía, a cargo de personas jóvenes que puedan comprender y hacer partícipes a los mismos para desarrollar lo mejor de ellos y rescatar las bases de anteriores planes de juventud y que Europa exige.

No olvidemos que hablar de los macro botellones en el parque Jaume I y en otros espacios, no afecta solo a los menores de edad, si no a todos los jóvenes de forma general, y ello lleva implícito muchas carencias de la problemática juvenil, que habría que resolver o paliar alternativamente, al menos , con barracas juveniles adecuadas para fiestas y otros eventos.

Tengamos en cuenta que la prevención es fundamental en ello. Actuar solo a base de represión y multas, quizá no sea solo el camino a seguir.

Por otro lado, tomar la ciudad casi en estado de sitio policial en fiestas, 3.000 efectivos de protección hasta en las procesiones, con escudos, armas largas, desfilando en patrullas de pie y a caballo, con coches apostados en casi todo los sitios, con cacheos e intimidación a la gente joven, parece un poco exagerado, sin menoscabar la encomiable labor que realizan, recreando tiempos peligrosos e inseguros en el día grande de la ciudad, cuando hay tantas necesidades y carencias que atender en el día a día.