La señora Francina Armengol, de la que hay que decir que impuso en idioma catalán en las islas Baleares, en detrimento del idioma mallorquin claramente diferenciado... En Valencia hubo manifestaciones contra su actuación de mallorquines que viajaron a Valencia,pues ese día hubo también varias manifestaciónes valencianistas reclamando el idioma valenciano con su gran diferencia con el catalán... La presidenta del Congreso citada, presenta, aunque ya empieza a dudar, el uso de lenguas cooficiales, y solo nombra los de Euskera, gallego y catalán, y ningunea el idioma valenciano, probado por lingúistas de gran ciencia, que nació del lemosí y del árabe, y no de aquellos catalanes, que dicen que vinieron a repoblar las tierras valencianas,pues ya teníamois idioma y cultura propias. Todas las Instituciones valencianas ya han escrito a Francina Armengol,diciédoles que tenga en cuenta la cultura,idioma y costumbres de la Comunidad Valenciana. Pero no contentos con todo ello, el Presidente Sanchez no se le ocurre más que la idea de presentar los mismos idiomas cooficiales en el Parlamento Europeo, negando la importancia del idioma valenciano genuino. Recordemos todos que el Tribunal Constitucional, y antes otros tribunales dejaron como fallo que solo se podría llamar catalán, dentro del recinto de la Universidad, pero se reconocía el idioma valenciano claramente diiferenciado y sociualmente utilizado respecto del idioma catalán. Alguien jocosamente dijo una vez desde una institución valencianista,que si eran el mismo idioma que dijeran en Cataluña que lo que hablaban era valenciano... Ya veremos en que queda todas estas ocurrencias, producto de la ignorancia de los políticos,que solo quieren la poltrona y se venden maliciosamente a grupos independentistas,comunistas y filoterroristas.