Hacía un tiempo que no la escuchaba y, aunque no me agrada nada volver a escuchar alguna de las acrobacias de su privilegiada imaginación, nuevamente, Ayuso rompe su largo silencio, el mismo que viene sosteniendo sobre el caso Rubiales, y claro, no pierde comba y, de paso ataca a Sánchez: Vivimos una manipulación total. La presidenta madrileña, ha ironizado sobre el diferente trato mediático que se ha dado al caso Rubiales frente al intento de boicot acaecido en la Vuelta Ciclista a España. Esta mujer, como medio PP, tienen fijación por los independentistas, nacionalistas, batasunos, socialistas y cualquier otros que no se prestan a las mismas creencias que ellos. Así, esta mujer parece no diferenciar entre el vivo interés del triunfo que nuestras futbolistas despiertan en todo el mundo por su enorme campeonato mundial conseguido, y el que haya habido un intento de boicot de la Vuelta ciclista por parte de esos mismos independentistas que negocian con el presidente del Gobierno en funciones, y ella no puede dejar pasar la oportunidad de manipularlo todo.

Pero en esta oportunidad se ha quedado sola en su delirio, el PP se ha desmarcado de su opinión, pues es inadmisible, diga quien lo diga, que Ayuso hablara sobre manipulación total de la prensa de todo el mundo para ocultar que el PSOE anda en negociaciones para la investidura de Sánchez con los independentistas. Por cierto, esos son los mismos independentistas de Junts con quienes quiere y va a negociar pronto Feijóo. La verdad es que, aunque el PP al final ha dejado claro su rechazo al comportamiento de Rubiales, como la presidenta Ayuso, siempre dejan asomar su poco inofensiva estupidez para mezclar cosas, asuntos con otros asuntos. Por el momento sólo han sido idioteces irónicas de Ayuso.