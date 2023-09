Feijóo anda dando largas al tiempo, al Rey y a todos los españolitos juntos pretendiendo mitigar sus propias carencias, excesos y gestos gallardos e inútiles con los que en los últimos tiempos nos viene agasajando. Pero amén de no cansarse de hacer el ridículo, dentro de esa aura de inocencia que quiere hacernos creer que conserva, se está convirtiendo en el Señor de la Guerra, con permiso del gurú Aznar y la lideresa Ayuso quienes parece que son en realidad quienes manejan y dirigen el PP. Nos distrae y amedrenta con manifestaciones sobre la amnistía para que dejemos a un lado esas dos semanas que faltan para que se produzca esa su investidura fallida, y hay que desgastar al Gobierno y, a poder ser sacudir la testa de Pedro Sánchez a cuenta de esa todavía inexistente ley de amnistía.

Aznar de pirómano incendiando las calles, pero no crean que es por la amnistía, lo hacen en el PP los pesos pesados, sólo por dificultar el apoyo de Junts a Sánchez. El PP actual no puede consentir bajo ningún medio, que se produzca una reedición del Gobierno progresista de izquierdas, no lo soporta, y claro, Feijóo amparado, envalentonado por sus pesos pesados, dice que él sería presidente si concediese a Junts lo que quiere. Pero está muy equivocado, sus nostalgias tardías no nos convencen, no es competente ni está capacitado para gobernar. Por cierto, miente, Miente porque si le diera a Junts cualquier cosa, se le caería la otra pata, que es Vox. Y ese es su gran problema. Vox es absolutamente incompatible con todo el resto de fuerzas políticas en España… ¿Sabe Feijóo y su PP lo que quieren? Además de ejercer de capitán Trueno, no sabemos qué es lo que quiere. ¿Encaja Cataluña o no encaja? Y al parecer, eso será posible según se levante ese día. Es su cobardía o murmullo insidioso.